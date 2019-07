PSD. Direção de Rio garante que só vetou Hugo Soares das listas

Secretário-geral do PSD, José Silvano, garante que "apenas houve uma exclusão nas listas por parte da comissão política nacional", a de Hugo Soares, ex-líder parlamentar, indicado pela distrital de Braga. Conselho Nacional social-democrata vota listas e linhas gerais do programa eleitoral em Guimarães.

O conselho nacional do PSD começou com mais de uma hora de atraso. A razão foi um braço-de-ferro surpreendente entre a direção social-democrata e a distrital do Porto, uma estrutura alinhada com a liderança de Rui Rio.

Antes do encontro começar, o secretário-geral do PSD explicou aos jornalistas, citado pela Lusa que "apenas houve uma exclusão nas listas por parte da comissão política nacional". O caso foi o de Hugo Soares, ex-líder parlamentar e apoiante de Luís Montenegro na contenda contra Rui Rio no passado mês de Janeiro. O visado foi, contudo, ao Conselho Nacional do PSD para dizer "olhos nos olhos" o que pensa sobre as listas e a estratégia do partido, prometendo fazer campanha pelo partido.

No caso do Porto, que motivou o arrastar do fecho das listas, a equipa a votação é: Hugo Carvalho, Rui Rio, Catarina da Rocha Ferreira, Alberto Machado, Cancela Moura, Germana Sousa Rocha, Afonso Oliveira, Álvaro Almeida, Sofia Matos, Alberto Jorge Fonseca, Paulo Rios de Oliveira, Carla Barros, Hugo Carneiro, entre outros elementos. Porém, o nome de Hugo Neto, da concelhia do Porto, não aparece na versão final. O antigo líder do PSD Luís Filipe Menezes é o primeiro suplente, enquanto em Coimbra, Jaime Marta Soares, presidente da liga de bombeiros surge também a liderar os suplentes.

Por Lisboa não entram nomes como Rodrigo Gonçalves, polémico ex-dirigente envolvido, nem o rosto principal das finanças no conselho estratégico nacional do PSD, Joaquim Sarmento. Marques Guedes, ex-ministro, é repescado para o quinto lugar e, tal como já se tinha antecipado, Miguel Pinto Luz também está fora. A direção já recusou que tenha vetado o nome do autarca em Cascais.

Na capital, a lista completa é:1. Filipa Roseta 2. José Silvano 3. Pedro Pinto 4. Isabel Meirelles 5. Marques Guedes 6. Duarte Pacheco 7. Sandra Pereira 8. Batista Leite 9. Pedro Rodrigues 10. Lina Lopes 11. Carlos Silva 12. Alexandre Poço 13. Joana Barata Lopes 14. Ana Sofia Bettencourt 15. Jorge Humberto 16. Álvaro Carneiro 17. Rogério Jóia 18. Ana Isabel Valente 19. Ricardo da Cunha Costa Andrade 20. Fernando Pedro Peniche de Sousa Moutinho 21. Eva Brás Pinho 22. Bernardo Narciso 23. João Mota Lopes 24. Susana Duarte 25. Marco Paulo Lemos Pina 26. Vasco António Pinhão Teles Touguinha 27. Margarida Soares 15 28. Ana Paula Bayer Lourenço 29. Ramiro Vasco Santos 30. Sónia Alain Santos 31. Maria José de Campos Pedroso Alves 32. João Manuel Miranda Coelho 33. Filipa Limpo Filipe 34. Luís Miguel da Silva e Sousa Martins 35. Nuno Coelho 36. Mara Filipa Ribeiro Duarte 37. Pedro Henrique Godinho Barreira Castanheira Lopes 38. Catarina Isabel Lopes Mateus de Oliveira Lopes Resende 39. António de Jesus Seixas 40. João Lacerda Tavares 41. Maria da Glória Fernandes Sarmento 42. João Maria Pizarro de Melo e Sampaio Barral 43. Alexis Godinho Gonçalves 44. Vânia Ferreira 45. Rui Miranda Pinto 46. Tânia Pereira Dias.

Em Coimbra, a equipa a votos é: 1. Mónica Quintela 2. António Maló de Abreu 3. Paulo Leitão 4. Fátima Vale Ferreira 5. Ana Elisabete Laborda Oliveira 6. Jonathan Artur Ferreira Torres 7. Maria do Céu Simões Alves 8. Teresa Martins 9. João Rodrigues de Brito.

Nos Açores, os escolhidos são:. Paulo Moniz, António Ventura e Ilídia Quadrado. Por seu turno, na Madeira a lista definida é:1. Miguel Albuquerque 2. Mário Sérgio Marques 3. Sara Madruga da Costa 4. Paulo Neves 5. Maria de Fátima Marques 6. Helena Leal.

Em Leiria, ao contrário do que chegou a ser apontado, Feliciano Barreiras Duarte, ex-secretário-geral, não entra. A lista final é: 1. Margarida Balseiro Lopes 2. Hugo Martinho de Oliveira 3. Pedro Roque 4. Olga Silvestre 5. João Manuel Gomes Marques 6. Álvaro José Madureira 7. Liliana Batista de Sousa 8. João Pedro Farinha Rosa 9. Paula Maria Ganhão.