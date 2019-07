Temperaturas sobem esta quarta-feira. Há catorze concelhos em risco máximo de incêndio

Catorze concelhos de quatro distritos estão esta quarta-feira em risco máximo de incêndio.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estão em risco máximo de incêndio os concelhos de Marvão, Gavião e Nisa, no distrito de Portalegre, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Vila de Rei, em Castelo Branco, Mação, Abrantes e Sardoal, no distrito de Santarém, e Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel, Tavira, Silves e Monchique, em Faro.

Há ainda vários concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Porto, Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Beja e Faro em risco muito elevado de incêndio.

O IPMA prevê uma pequena subida da temperatura máxima para esta quarta-feira, e é esperado vento moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas, em especial do Centro e Sul.

A temperatura máxima vai variar entre os 35 graus, em Beja, e os 23 graus, em Aveiro. A temperatura mínima vai oscilar entre os 20 graus, em Faro, e os 11 graus, na Guarda.

Recorde-se que, na última segunda-feira, a Proteção Civil alertou para o aumento do risco de incêndio até ao dia de hoje por causa da previsão de agravamento das condições meteorológicas.