"Escolhi a pediatra errada, não passou cartão nenhum quando falava das queixas do Oliver"

Jessica Athayde continuar a partilhar a experiência da maternidade nas redes sociais e, recentemente, voltou a dar a oportunidade aos seus seguidores de lhe colocarem algumas questões.

Depois de uma seguidora questionar se Oliver “chora muito”, a atriz acabou por confessar que fez uma escolha “errada” relativamente à pediatra do bebé.

“Chorava porque escolhi a pediatra errada, que não passou cartão nenhum quando falava das queixas do Oliver. Agora, encontrei um pediatra super atento e descobrimos o porquê de ele chorar tanto e está outro bebé. Claro que chora como todos os bebés, mas já não são 14 horas de seguida de cólicas e dores”, contou no Instagram.

Anteriormente, Jessica já havia partilhado que tinha tomado a decisão de não receber visitas nos primeiros tempos de vida do pequeno Oliver. A atriz explica agora que já começa a ser menos exigente neste aspeto, ainda assim confessa-se “altamente protetora”.

“Começo a sair mais com ele a receber algumas visitas, mas poucas. Ainda não tem as vacinas todas e eu tornei-me altamente protetora. Depois não faço fretes nem com amigos, nem com família. Quando o Oliver dorme é sagrado, não o acordo para receber visitas, nem para o levar a lado nenhum. Se estou cansada também não faço sala, já que sou eu a cuidar dele preciso de estar bem para ele. E há muito tempo para visitas e colos e beijinhos. Não é com um mês e meio, na minha opinião", defendeu.

“Mas envio muitas fotografias e muitos familiares estão chateados. Azaruxo”, rematou.