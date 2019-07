Gordon Ramsey debaixo de fogo após caçar, cozinhar e comer cabra em programa de televisão

O chefe de cozinha Gordon Ramsay está envolvido em polémica, depois ser filmado a disparar sobre uma cabra e a cozinhar o animal no seu novo programa de televisão na National Geograpic.

‘Gordon Ramsay: Uncharted’ foca-se nas viagens do chefe britânico para experimentar os pratos típicos de diversos países. Desta vez, no segundo episódio do programa, Ramsay rumou à Nova Zelândia para experimentar a gastronomia maori.

Depois de ser convidado a caçar uma cabra de montanha para preparar o jantar, o chefe não hesitou: caçou o animal, cozinhou-o e comeu-o, para indignação de muitos telespetadores.

Nas redes sociais, são inúmeras as críticas a Ramsay, mas também ao formato.

“Muito bem, continue a visitar vários locais do mundo e a assassinar os animais típicos de cada região”, disse uma utilizadora. “Fazes isso apenas em nome do dinheiro, toma vergonha”, declarou outra pessoa. “Eu odeio-te a ti e ao teu programa”, escreveu outro seguidor.

No entanto, esta não é a primeira polémica a envolver o recente programa. No primeiro episódio, transmitido na semana passada, o chefe causou polémica ao surgir no Peru a cozinhar um prato com um porquinho-da-índia.

In this behind-the-scenes look at next week's episode, @GordonRamsay gives a quick overview of how to cook goat in a traditional New Zealand hāngi. Missed last night's episode? Catch up on demand now: https://t.co/I7zkhIutC2 #Uncharted pic.twitter.com/jhUYdyWh5m