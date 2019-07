EDP instala 600 mil candeeiros LED na via pública

A EDP Distribuição prevê para este ano instalar 180 mil luminárias com tecnologia LED. Trata-se de um investimento de 22 milhões de euros, que irá abranger municípios de Norte a Sul do país.

Em comunicado, a empresa explica que irá terminar o ano com um total acumulado de 600 mil candeeiros LED nas vias públicas.

Este projeto começou em 2016 e teve um investimento total de 78 milhões de euros, refere a EDP Distribuição.

“Estima-se que, até ao final do presente ano, mais de 20% do parque existente em Portugal Continental seja constituído por luminárias LED, contribuindo para uma redução da pegada ecológica (em 40,3 mil toneladas por ano) e uma redução do consumo de eletricidade (em 80,1 milhões de kWh/ano). Só para 2019 e anos seguintes, a poupança estimada é de 16 milhões de euros anuais na fatura energética dos 278 Municípios Portugueses”, refere a empresa.