João Félix brilhou na Bola à Barra, mas Nani foi melhor

O desafio de habilidades da liga norte-americana (MLS) colocou João Félix e Nani frente a frente.

O jovem português que se transferiu este ano do Benfica para o Atlético de Madrid acertou por três vezes no desafio da Bola à Barra e conseguiu somar 75 pontos.

No entanto, outro português foi protagonista da noite. Nani, ao serviço do Orlando City deu o triunfo à formação norte-americana ao rematar à barra nos últimos segundos do desafio.

No final das contas, Orlando City conseguiu somar 202 pontos contra 195 do Atlético de Madrid.