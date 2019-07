Manuel Salgado deixa de ser vereador da Câmara Municipal de Lisboa

Chegou ao fim a era do homem que tinha mais poder na Câmara Municipal de Lisboa. O vereador Manuel Salgado, com 75 anos, informou nos últimos dias os serviços que iria sair da vereação – tem o pelouro do Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais. Polémico e acusado por muitos de querer exercer um poder totalitário, Manuel Salgado é atualmente alvo de diversas investigações e averiguações a cargo da Polícia Judiciária.

O seu poder foi crescendo desde que chegou aos Paços do Concelho há 12 anos. No ano passado chegou a ser noticiado que uma alteração aos estatutos da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) – a que preside desde julho de 2018 – lhe permitiam escapar à obrigatoriedade do visto prévio do Tribunal de Contas em todas as obras e empreitadas da empresa municipal - que passou a ter a seu cargo as maiores obras da cidade de Lisboa.

Primo de Ricardo Salgado, o até agora vereador do Urbanismo acabou por muitas vezes pisar o risco na gestão de projetos relacionados com os Espírito Santo.

A saída de Manuel Salgado levanta muitas questões sobre a sucessão. Ricardo Veludo, coordenador da equipa de missão do Programa Renda Acessível, é o mais provavel sucessor a vereador, mas o pelouro do urbanismo poderá não ficar com Veludo. Ao i, uma fonte da autarquia esclarece que Miguel Gaspar, vereador da mobilidade, e João Paulo Saraiva, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, são duas das hipóteses prováveis para assumirem o pelouro.