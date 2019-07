Um carro que estava estacionado na zona da Doca do Bom sucesso, caiu no rio tejo com duas pessoas no interior da viatura.

O condutor, que se terá esquecido de travar o carro, conseguiu sair da viatura, mas a sua mulher ficou presa dentro do carro já em pleno rio Tejo. Valeu a intervenção rápida de populares que conseguiram tirar a mulher de dentro do veículo.