Bebé nasce em Uber e motorista está a ser elogiado por todo o mundo pelos conselhos dados á mãe | VÍDEO

Um vídeo de uma viagem de Uber “um pouco diferente” do normal está a tornar-se viral. O condutor da plataforma de transportes tinha apanhado um casal em Brooklyn, Nova Iorque, quando a meio da viagem a mulher entrou em trabalho de parto dentro do automóvel.

Apesar de a situação ser inesperada, o motorista mostrou-se calmo durante toda a viagem e falou com o casal durante o caminho até ao hospital, dando palavras de apoio e conselhos sobre o que fazer. “Faz a magia”, “tem de abrir um pouco mais as pernas”, "faça assim" e “deus abençoe este bebé” são algumas das palavras do motorista para a mãe, que estão a ser partilhadas em todo o mundo.

Uma menina acabou por nascer dentro da viatura. O motorista levou os pais e a criança ao hospital são e salvos. “Este motorista tem de se tornar médico” e “eu teria o meu bebé ao lado dele” são algumas das reações das pessoas que já viram o vídeo e que elogiam o homem e a sua atitude.