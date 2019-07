Novo Documento Único Automóvel a partir de quinta feira

Os carros que receberem a primeira matrícula a partir desta quinta feira irão ter o novo Documento Único Automóvel (DUA). O novo documento terá um formato simplificado, mas será bem mais “resistente e seguro”.

O novo DUA será semelhante ao cartão cidadão e prevê-se que em 2020 faça parte de todos os veículos.

Conforme o Ministério da Justiça afirmou, o novo DUA será “mais fácil de manusear e de guardar na carteira” e consequentemente “menos suscetível de ser deixado no veículo exposto a eventuais furtos”.

“O DUA na Carteira” é uma medida Simplex inerente ao Plano Justiça+Próxima. O objetivo passa por simplificar o conteúdo informativo presente no documento e reunir os dados das características do veículo e do respectivo proprietário.