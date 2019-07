Epilepsia foi a causa da morte do ator da Disney

A morte de Cameron Boyce deveu-se a uma síncope convulsa, ou ataque epilético, durante o sono.

Realizada a autópsia, as autoridades do condado de Los Angeles confirmaram que, como se suspeitava, a morte do ator no início deste mês, aos 20 anos, se deveu à doença que já lhe havia sido diagnosticada.

Tendo-se estreado com apenas 9 anos, era conhecido por interpretar o filho de Cruella de Vil em “Os Descendentes”, filme de 2015, e em “Miúdos e Graúdos”, ao lado de Adam Sandler. Outro ponto alto da sua carreira foi no papel de Luke Ross, na popular série da Disney “Jessie”.