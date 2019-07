Sociedade

31 de julho 2019

Marcelo promulga lei que redefine funcionamento dos saldos

Segundo o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, esta medida serve para impedir as lojas de aumentar os preços nos dias prévios aos saldos para depois os baixar na altura e afirmar que as peças estão com preços mais baixos.