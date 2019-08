Jessica Athayde continua a partilhar nas redes sociais a experiência da maternidade. Desta vez a atriz fez um desabafo sobre a dificuldade de conciliar o facto de ser mãe com o ser mulher.

"De barriga cheia, já não sabia o que era jantar fora desde que tive o Oliver, mas e relaxar?", começou por questionar, na legenda de uma imagem partilhada no Instagram.

"Ok, não bebi uns copos de vinho porque sabia que ia estar ressacada amanhã e extra cansada, talvez tivesse ajudado. Mas porra, quem sou eu? Quando é que a ansiedade passa? E consigo equilibrar o ser mãe com mulher? Deito-me confusa e até com o coração apertado, mas cheio de Oliver. Não cabe lá mais nada", desabafou.