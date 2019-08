Mulher morre afogada no Rio Minho

Uma cidadã brasileira afogou-se no Rio Minho, entre o final da tarde e o princípio da noite desta quarta-feira, na fronteira com a Galiza, em Espanha.

Depois do alerta dado ao fim da tarde, uma equipa da Subzone c- Clube Subaquático de Monção, partiu para o local, nas imediações da ponte internacional que liga Salvaterra do Minho (Galiza) a Monção (Minho), acabando por ser encontrado o cadáver da mulher por volta das 21h30, a cinco metros do local onde foi dado o alerta e a dois metros e meio de profundidade, numa área perto do parque da Canuda, próxima do campo de futebol da terra.

A vítima, de 47 anos de idade, foi descoberta através das operações conjuntas, incluindo um drone, pelo lado espanhol dos Bombeiros de Ponteareas, Bombeiros do Baixo Miño, Emerxências Sanitárias, Polícia Municipal, Comandancia Naval del Miño e Guardia Civil, enquanto do lado português a Subzone trabalhou ativamente com o Capitão da Capitania do Porto Caminha.