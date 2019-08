Jogador alemão cumprimentou o português no final da partida.

O Atlético de Madrid voltou a entrar em campo na digressão pelos Estados Unidos, desta feita para vencer a equipa de estrelas da MLS.

O jogo terminou com a vitória da formação espanhola por 3-0. O segundo golo foi apontado por João Félix num remate fulminante fora da área.

Quem não ficou indiferente à prestação do jogador português foi o alemão Schweinsteiger, que no final da partida esteve à conversa com João Félix.