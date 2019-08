Afinal Lady Gaga e Bradley Cooper estão apaixonados... mas por outras pessoas

As esperanças parecem cair por terra para quem ainda acreditava num romance entre Lady Gaga e Bradley Cooper, é que os atores parecem estar apaixonados, mas não um pelo outro.

Após o fim do noivado com Christian Carino, Lady Gaga foi fotografada a beijar o engenheiro de som San Horton, de 37 anos, no restaurante Granville, em Studio City, Califórnia.

De acordo com a revista People, ambos estavam muito animados durante a refeição.

Mas a cantora parece não ser a única a reencontrar o amor. Segundo o jornal The Sun, Bradley Cooper, que se separou recentemente de Irina Shayk, está numa relação com a atriz Jennifer Garner.

A imprensa fala na proximidade dos atores, que estão a contracenar juntos numa série, e garantem que Jennifer Garner foi vista na casa do ator em Los Angeles.