PJ investiga morte de septuagenária no Minho

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar a morte de uma septuagenária, encontrada completamente carbonizada, num terreno no concelho dos Arcos de Valdevez, do distrito de Viana do Castelo, no Alto Minho.

A vítima, de 74 anos, foi encontrada nos arredores da Vila do Soajo, numa zona situada em Campo Grande, junto à casa onde vivia, num terreno agrícola, segundo avança hoje o Diário do Minho.

Os Bombeiros Voluntários dos Arcos de Valdevez, com o apoio diferenciado do pessoal de uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM dos Arcos de Valdevez, ainda foram acionados, mas o óbito foi confirmado no local.

A GNR dos Arcos de Valdevez compareceu no local e a investigação já está a cargo da Polícia Judiciária de Braga.