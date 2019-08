O juiz de instrução criminal Carlos Delca decidiu, esta quinta-feira, enviar todos os 44 arguidos no âmbito do processo do Ataque à Academia de Alcochete a julgamento, entre eles o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, cuja reação não se fez esperar.

"Quem propositadamente permite que alguém seja continuadamente enxovalhado, caluniado e difamado é criminoso... e cobarde!", escreveu na sua página de Facebook.