O segredo para chegar aos 107 anos de idade? Nunca casar

Louise Jean Signore, a viver em Nova Iorque, Estados Unidos, completou 107 anos de vida esta quarta-feira. A idosa explicou à WCBS o segredo para viver tantos anos.

Louise Jean Signore diz que tem muitos cuidados com a alimentação e que faz exercício com regularidade, mas acredita que a principal razão para viver tantos anos está relacionado com o facto de nunca ter casado.

“Penso que o segredo para chegar aos 107 anos foi nunca ter casado. Penso que esse é o segredo. A minha irmã diz-me que gostava de não ter casado”, disse Signore.