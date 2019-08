Baterista dos Blink-182 revoltado com músico que trocou mensagens com a sua filha de 13 anos

O artista Travis Barker, baterista dos Blink-182, criticou o músico Graham Sierota, de 20 anos. Em causa está o facto de Graham enviar constantes mensagens à sua filha de 13 anos.

"Quando descobri que um homem de 20 anos estava a tentar entrar em contacto com a minha filha, de 13, enchendo a caixa de mensagens dela no Instagram com convites para festas e elogios, fiquei revoltado. Isto é um comportamento de um predador e não há nada de bom ou normal nisto", disse Travis, citado pelo The Blast.

A filha de Travis, Alabama, revelou que o músico lhe enviou a primeira mensagem quando esta tinha apenas 10 anos.

“'Olá'”; "A propósito, eu sou o Graham dos Echosmith e acho que és linda", foram algumas das mensagens ignoradas por Alabama.

A resposta da jovem terá chegado quando Graham a convidou para um churrasco. "Percebes que eu sou uma criança?", questionou.

Entretanto, o músico já reagiu às declarações e admitiu que enviava mensagens a Alabama e que a convidou para uma festa. No entanto, garante que não sabia a sua idade.

"Eu sinto muito e sinto-me muito mal com isto. Não sabia que ela era menor e assumi que ela tinha a minha idade. Cometi um erro e esta é uma grande lição. Gostaria de pedir novamente desculpa à Alabama, ao seu pai, Travis, e à restante família dela", concluiu.