Criança de três anos raptada, violada e decapitada por três homens

Uma criança de apenas três anos, que estava a dormir junto à mãe numa estação de comboios na Índia, foi raptada por um homem. O momento em que o homem leva a criança ficou registado nas câmaras de videovigilância da estação.

No vídeo é possível ver um homem com uma t-shirt preta e com calções a aproximar-se da mãe e da criança. Quando a mãe acordou e percebeu que a filha não estava junto a ela ligou para a polícia.

Inicialmente a mulher pensou que o ex-marido pudesse estar envolvido no rapto uma vez que se tinha separado e fugido com o novo companheiro.

Mais tarde, a polícia encontrou o corpo da criança perto de uma esquadra da polícia em Jamshedpur. Quando as forças policiais chegaram ao local perceberam que a criança tinha sido decapitada e a cabeça não estava junto ao corpo.

A polícia anunciou, entretanto, que prendeu três homens, dois dos quais suspeitos de terem estado diretamente envolvidos na violação e assassinato da criança. Um dos homens agora detidos tinha saído da prisão em 2015.

Os homens, que posteriormente foram interrogados pela polícia, confessaram o crime e disseram que tinham violado a criança e que a tinham decapitado porque não parava de chorar.