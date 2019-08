Billie Eilish admite ser muito diferente da imagem que transmite nas suas canções

A cantora disse que apesar da imagem rebelde que passa aos fãs, através das suas letras e atuações, não bebe álcool, nunca tomou drogas e não come carne

Billie Eilish, a cantora norte-americana que vai estrear-se em Portugal, no próximo mês de setembro, no Altice Arena, fez algumas confissões pessoais numa entrevista à BLITZ.

A cantora disse que apesar da imagem rebelde que passa aos fãs, através das suas letras e atuações, não bebe álcool, nunca tomou drogas e não come carne, visto sofrer de síndrome de Tourette, uma doença que origina tiques como o piscar repetidamente de olhos, fazer caretas, encolher ou sacudir os ombros, entre outros.

Eilish, de 18 anos, confessou ainda não se imaginar com 27 anos. “Isso é demasiado velho”, afirma. A mãe da artista, também presente durante a entrevista, confessou que a artista ainda consulta um pediatra quando se sente doente. Eilish foi a primeira artista nascida no século XXI a entrar no top americano de vendas.