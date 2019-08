Movimento de mercadoria no Porto de Viana cresce 16%

O movimento de mercadoria no Porto de Viana do Castelo cresceu 16,3%, no primeiro semestre deste ano, com as exportações a representarem 74% do movimento global deste porto do Minho, sendo que o papel kraft continua a ser a principal mercadoria exportada.

Os números do crescimento entre janeiro e junho de 2019, o movimento de mercadorias no Porto de Viana do Castelo, quantificados em 16,3%, traduzem-se em cerca de 213 mil toneladas de carga transportada durante os primeiros seis meses do ano, sendo que a média mensal superou as expetativas, subindo 16,3% em face do período homólogo do ano anterior.

Com os granéis sólidos a registar o maior aumento, mais 139% face ao mesmo período de 2018, o Porto de Viana do Castelo destaca igualmente um forte crescimento dos agroalimentares que, aumentando cerca de 42 mil toneladas, tornam-se nas principais mercadorias importadas através infraestrutura portuária.

“O Porto de Viana do Castelo tem vindo a surpreender, pelo que se prevê que este seja o melhor ano dos últimos seis anos”, afirma a Administração dos Porto do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), salientando que “esta infraestrutura dispõe de capacidade instalada e de condições para satisfazer as exigências da região e a prova está nos números hoje divulgados”.

Em fevereiro deste ano iniciou-se a construção dos novos acessos rodoviários ao setor comercial do Porto de Viana do Castelo, representando um investimento de 5,3 milhões de euros, o qual pretende melhorar a acessibilidade à infraestrutura portuária, reforçando a sua competitividade e alargando o seu hinterland, ainda segundo a APDL.