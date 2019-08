Queda parcial de barragem obriga a evacuação de cidade no Reino Unido

A rutura parcial de uma barragem na cidade de Whaley Bridge, no Reino Unido obrigou à evacuação dos habitantes.

A queda de vários blocos da barragem do rio Goyt, originada pelas fortes chuvas sentidas na região, coloca a vida da população que reside naquela cidade em risco. A agência britânica do ambiente já alertou para a forte possibilidade de as águas subirem rapidamente, segundo noticiou a Sky News.

As autoridades, a pensar na segurança dos habitantes, estão a avisar toda a população sobre o risco que correm ao permanecerem nas suas casas.

Incredible footage due to a partial collapse of the right side of the Whaley Bridge dam, part of the Toddbrook Reservoir. People have been asked to evacuate due to it being dangerous to life and widespread floods being imminent. Video by @D8rok pic.twitter.com/AromlnhuBN