Jovem de 14 anos esfaqueado durante tentativa de roubo em Braga

Um jovem de 14 anos foi esfaqueado esta quarta-feira à noite durante uma tentativa de roubo em Braga. Além do rapaz, também um amigo, da mesma idade, ficou ferido depois de ser agredido a soco. Ambas as vítimas tiveram de ser assistidas no Hospital de Braga.

De acordo com o Correio da Manhã, o ataque ocorreu no parque radical da Rodovia e foi levado a cabo por dois jovens que conseguiram fugir. O mesmo jornal escreve ainda que outras pessoas foram atacadas pelos jovens na mesma noite ao longo da ciclovia de Braga.

Os pais das vítimas já apresentaram queixa e a PSP está a investigar o caso.

"Foi o pânico total, com várias pessoas a assistirem. Entraram aqui numa atitude de desafio e intimidação. O meu filho foi o primeiro a reagir e foi afastado com um soco. O amigo ficou para trás e acabou golpeado pelas costas, com uma navalha", disse João Magalhães, pai de uma das vítimas, em declarações ao Correio da Manhã.

João Magalhães, que pede mais segurança naquela zona, explicou ainda que as vítimas estavam acompanhadas das mães, que já não chegaram a tempo de evitar a situação. Os jovens divertiam-se junto à parede de escalada.