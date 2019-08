Criança de sete anos que se queixava de dores no maxilar tinha 526 dentes na boca

Um rapaz, de sete anos, teve de ser submetido a uma cirurgia na boca depois de os médicos descobrirem que este tinha 526 dentes.

De acordo com a CNN, a criança tinha um inchaço e queixava-se de várias dores no maxilar: Após ser submetido a um raio-x num hospital em Chennai, na Índia, os médicos descobriram uma bolsa na zona inferior do maxilar que estava coberta de dentes.

Prathiba Ramani, diretora do departamento de Patologia Maxilo-facial e Oral do Hospital de Saveetha, explicou que a cirurgia, de decorreu no mês passado, demorou entre quatro a cinco horas. O rapaz acabou por ter alta alguns dias depois.

A médica admite que a criança vai recuperar e explicou que esta sofria de uma malformação conhecida como odontoma composto. Apesar de não se saber a origem do problema, os médicos acreditam que possa ser genético ou eventualmente causado por radiação.