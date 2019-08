Irmãs que estavam de férias na Grécia morrem afogadas em piscina de hotel

Duas irmãs francesas, que estavam de férias na ilha grega de Rodes, morreram afogadas na última quarta-feira na piscina de um hotel.

De acordo com a Sky News, as jovens, de 17 e 20 anos, foram encontradas inconscientes na água e foram transportadas para o hospital, onde viriam a ser confirmados os óbitos.

As circunstâncias do afogamento estão sob investigação.

O nadador-salvador do hotel não estava de serviço no momento da ocorrência. Os pais das jovens terão dito às autoridades que ambas as filhas não sabiam nadar, sendo que uma poderá ter-se afogado enquanto tentava salvar a outra.

A família estava de férias na Grécia desde o dia 28 de julho.