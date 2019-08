Casal decide jogar junto na lotaria pela primeira vez e ambos ganham prémio

Um casal do estado norte-americano da Carolina do Sul decidiu comprar, ao mesmo tempo, dois bilhetes da lotaria. Apesar de raramente jogarem juntos, saiu-lhes a sorte grande nesse dia.

De acordo com o The State, o marido ganhou 200 dólares, cerca de 180 euros, e a mulher 150 mil dólares, o que equivale a mais de 135 mil euros.

O casal conta que parou num supermercado e ambos decidiram comprar bilhetes da lotaria. O marido, jogador frequente, ficou entusiasmado ao ver que tinha um prémio, mas o melhor estava para acontecer quando a mulher percebeu que tinha um prémio muito maior.

"Ele teve um ataque", contou a mulher.

O The State explica ainda que as probabilidades de ganhar 150 mil dólares no jogo escolhido pelo casal são de 1 em 600 mil.