Homem que atropelou mulher de 90 anos com trotineta elétrica condenado por "infração ligeira"

Berta, uma mulher de 90 anos, foi atropelada por uma trotineta elétrica em Barcelona, enquanto caminhava no passeio. O condutor, Alexi, um jovem de 19 anos, estava a utilizar o telemóvel e não reparou na mulher. Berta acabou por cair e bater com a cabeça no solo, o que resultou em hemorragias graves, e horas depois, na sua morte.

O caso remota a agosto de 2018, no entanto, o julgamento apenas foi finalizado esta semana e Alexi foi condenado por uma infração ligeira e terá que pagar uma coima, que ainda não tem o valor definido mas terá um valor reduzido, por ser uma "infração ligeira".

A decisão do juiz está a revoltar grande parte da população, que afirma ser necessário olhar para os condutores de trotinetas elétricas de forma mais séria. Espanha já declarou estar a preparar um decreto que proíbe as trotinetas de circular nos passeios, obrigando-as a circular apenas nas ruas da cidade.