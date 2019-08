Colisão de autocarro em Queluz. Acidente deveu-se a “falha humana”

“Falha humana” foi a causa do acidente

A empresa Vimeca garantiu à Lusa que “a viatura se encontrava em perfeitas condições técnicas, tendo o acidente ficado a dever-se a falha humana”. Porém, não adiantou quais serão as consequências para o motorista.

Um autocarro colidiu, esta sexta-feira, contra um edifício em Queluz, Sintra. Os passageiros ficaram presos no interior do veículo, devido ao facto de o autocarro ter ficado encostado à parede e com a saída tapada.

De acordo com fonte do INEM, citada pela TVI, do acidente resultaram cinco feridos ligeiros. Dois deles foram transportados para o hospital Fernando da Fonseca, na Amadora.

Fonte da PSP, citada pela estação televisiva, confirmou que a saída do veículo estava bloqueada. No entanto, a situação foi resolvida com a chegada dos bombeiros.

O alerta foi dado pelas 11h19.