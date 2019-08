Pedido de afastamento de juiz Carlos Delca negado

Este já é o quarto incidente de recusa do juiz do caso.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) indeferiu esta sexta-feira o novo pedido de afastamento do juiz Carlos Delca do caso Alcochete. Este já é o quarto incidente de recusa do juiz do caso.

Segundo o TRL, o pedido apresentado por um advogado de alguns dos arguidos do caso é “manifestamente inundado”, pode-se ler no acórdão a que a agência Lusa teve acesso.

Recorde-se que foi anunciado esta quinta-feira que todos os 44 arguidos do caso Alcochete, acusados pelo Ministério Público, irão ser julgados em tribunal.