Preço da gasolina aumenta na semana antes da greve dos motoristas

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, recomendou que os portugueses abastecessem as suas viaturas antes da greve, cuja duração não se encontra definida.

O preço da gasolina vai sofrer um ligeiro aumento no arranque da próxima semana, a semana antes da greve dos motoristas de matérias perigosas. Já o preço do gasóleo vai manter-se, segundo declarações de uma fonte do setor ao Notícias ao Minuto.

O preço do gasóleo simples deverá continuar a rondar os 1,35 euros por litro, enquanto o da gasolina deverá subir para 1,52 euros por litro.

A queda acentuada do preço do petróleo, devido à tensão entre os EUA e a China, tem permitido que o aumento dos preços dos combustivéis tenha sido feito de forma ligeira.

