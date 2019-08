FIFA proíbe 'truque' que o Benfica tem utilizado

Durante a pré-época do Benfica, sobretudo na digressão aos Estados Unidos, o Benfica recorreu por diversas vezes a um truque utilizado durante a marcação dos pontapés de baliza. O truque consiste em o guarda-redes passar a bola para um jogador e este devolver a mesma com cabeça, possibilitando desta forma um passe longo com o pé por parte do guarda-redes.

O International Board (IFAB), órgão da FIFA que regula as leis do futebol, esteve atento a este fenómeno e esta sexta-feira proibiu este truque que tem sido utilizado pelo Benfica e outros clubes.

O IFAB reconheceu o “buraco nas novas regras” e informou que até novas ordens este gesto não será permitido.