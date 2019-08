Poligamia. Rei da Tailândia oficializa amante ao lado da esposa em cerimónia | VÍDEO

O rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, atribuiu o título de consorte real à amante, Sineenat Wongvajirapakdi, à frente da esposa, durante uma cerimónia, esta semana. Assim, a família real tailandesa admite publicamente aceitar a poligamia.

O rei e a rainha, cujo casamento ocorreu há apenas três meses, estiveram lado a lado, durante a cerimónia de oficialização da consorte real. Sineenat ajoelhou-se e pediu para fazer parte da casa real, durante o 67ºaniversário do monarca. O protocolo real foi seguido: para oficializar Sineenat como amante do rei, foi despejada água sobre a sua cabeça. Antes de ser consorte real, a mulher era enfermeira do rei.