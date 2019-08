A$AP Rocky foi libertado e já esta de volta aos EUA

O rapper norte americano, A$AP Rocky foi autorizado pela justiça sueca a esperar o resultado do seu julgamento nos Estados Unidos.

Depois de um mês na cadeia, o cantor mostrou-se bastante satisfeito com a decisão do tribunal de Estocolmo e agradeceu a todos os que estiveram do seu lado por todo o apoio. "Obrigado do fundo do meu coração a todos os meus fãs, amigos e a qualquer pessoa no mundo que me tem apoiado durante estas últimas semanas", disse "Esta foi uma experiência muito difícil e humilhante", acrescentou.

Apesar de estar de regresso aos EUA, a sentença de A$AP Rocky ainda não é conhecida e o cantor pode vir a enfrentar uma pena de prisão que vai de seis a dez meses.

A$AP Rocky foi acusado de agressão devido ao envolvimento numa briga na rua, em Estocolmo. A suposta vítima disse ao tribunal que A$AP Rocky, David Rispers e Bladimir Corniel o agrediram, dando-lhe pontapés e espancando-o com uma garrafa de vidro enquanto este estava indefeso no chão.