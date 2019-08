Bragança. Nove meios aéreos e mais de 90 bombeiros combatem incêndio

Mais de 90 bombeiros, apoiados por 22 viaturas e nove meios aéreos, estão a combater um incêndio que deflagrou às 9h30 deste sábado numa zona de mato em Cerejais, no concelho de Alfandega da Fé. A informação partiu do próprio Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança, com a mesma entidade a garantir que "não existem casas nem povoações em risco".

"A maior dificuldade são as altas temperaturas", assumiu a fonte do CDOS de Bragança à Agência Lusa. Ao jornal "Observador", o mesmo organismo garantiu que o combate às chamas “está a evoluir favoravelmente”, embora não haja ainda qualquer previsão para a extinção total do fogo.

A Proteção Civil, que no seu site oficial já deu conta da ocorrência, tinha já dado o alerta para que se mantivessem os “índices de risco de incêndio muito elevados” até segunda-feira, dia 5, “em especial nas regiões do interior e do Algarve, com agravamento previsto para domingo em Trás-os-Montes”.