França. Di María dá Supertaça ao PSG

Antigo extremo do Benfica entrou na segunda parte e fez pouco depois o golo que garantiu a conquista do troféu

A temporada 2019/20 arrancou oficialmente em França da mesma forma que nos últimos seis anos: com o PSG a celebrar a conquista da Supertaça. O gigante da capital bateu o Rennes por 2-1, depois e até ter começado a perder, beneficiando do contributo de Di María, antigo jogador do Benfica, que saltou do banco na segunda parte para fazer o golo decisivo.

O detentor da Taça de França - a qual ganhou precisamente frente ao PSG, no desempate por grandes penalidades - adiantou-se no marcador logo aos 13 minutos, com golo de Adrien Hunou. Sem Neymar, que viu o jogo da bancada, os parisienses viriam a empatar aos 57', pelo inevitável Mbappé.

Aos 73', pouco depois de ser lançado em campo, Di Maria completou a reviravolta com um golaço, através de um livre direto irrepreensível. Mbappé viria a ser eleito o melhor em campo e Neymar desceu da bancada para festejar no relvado a conquista da nona Supertaça da história do PSG (sétima consecutiva).