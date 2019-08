Incêndio que deflagrou em Tomar já passou o rio Zêzere

O fogo que deflagrou na tarde deste sábado, na localidade de Contraste, em Tomar, já passou o rio Zêzere e entrou nos concelhos de Abrantes e Constância.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, citada pela agência Lusa, o incêndio está junto a algumas aldeias, nomeadamente Matinchel e Montalvo. No entanto, não está a colocar as populações em risco e não foi necessário proceder a qualquer evacuação.

Apesar de o incêndio continuar ativo em Tomar, é em Abrantes e Constância que se centram as preocupações da Proteção Civil, já que a intensidade do vento está a ser “a grande dificuldade no terreno”.

Recorde-se que as chamas estão a consumir uma área florestal. O alerta foi dado pelas 16h11.

A mesma fonte confirmou ainda que há um bombeiro ferido.

Continuam a combater as chamas mais de 300 operacionais e seis meios aéreos.

No âmbito do combate, um avião teve que amarar, devido a uma avaria mecânica.