Grupo de seis homens violou jovem de 18 anos e atirou-lhe 17 euros antes de fugir

Seis homens foram detidos, esta sexta-feira, suspeitos de violarem em grupo uma jovem de 18 anos num jardim público em Bilbao, Espanha.

De acordo com o Diario de Navarra, o crime ocorreu na quinta-feira por volta das 23h00. A vítima ter-se-á dirigido ao local sozinha, depois de combinar um encontro com um dos agressores, que havia conhecido na Intenet. Ao aperceber-se da presença do grupo, a jovem ainda tentou fugir, mas sem sucesso.

Segundo o jornal espanhol, a vítima alegou que os suspeitos a violaram e, depois de consumados os atos, lhe atiraram 17 euros para cima e fugiram.

A jovem acabou por se dirigir sozinha ao hospital mais próximo e os exames realizados confirmaram as agressões sexuais.

A impressa escreve que os suspeitos serão de origem argelina e magrebi e terão idades compreendidas entre os 18 e 36 anos.

Recorde-se que em 2016 ocorreu um crime semelhante e que chocou a Espanha. Durante as festas de San Firmino, em Pamplona, cinco homens violaram em grupo uma jovem, num caso que ficou conhecido como La Manada.