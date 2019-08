Dois massacres fazem 30 mortos nos EUA em menos de 24 horas

Pelo menos nove pessoas foram mortas e 16 ficaram feridas num tiroteio em Dayton, no Ohio, durante a madrugada de domingo, de acordo com as autoridades. O atirador, armado com o que foi descrito pela polícia como uma "arma longa", e usando um colete à prova de bala, acabou por ser abatido pelas forças de segurança, à porta de um bar chamado Ned Peppers, perto da East 5th Street, uma área popular pela sua vida noturna. Menos de 24 horas antes, pelo menos 20 pessoas tinham sido mortas e 26 feridas num massacre num Walmart, em El Passo, do outro lado do país, perto da fronteira com o México. Na altura, o Governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que se tratou de "um dos dias mais mortíferos na história do Texas", mas desde então que se tornou também um dos fim-de-semanas mais mortíferos dos Estados Unidos.

Ainda é desconhecida a identidade e o motivo do atirador de Dayton, mas a polícia deteve o supeito do massacre de El Passo, um homem de 21 anos chamado Patrick Crucius, morador de Allen, em Dallas, a mais de 1000 quilómetros de El Passo. Imagens de câmaras de vigilância mostra Crucius a entrar no supermercado com proteções nos ouvidos, na manhã de sábado, apontando uma arma semelhante a uma AK-47. "As pessoas estavam em pânico e a fugir, a dizer que havia um atirador", disse à Reuters Kianna Long, que estava às compras com o seu marido. "Estavam a correr baixos, junto ao chão, as pessoas estavam a atirar-se para o chão", acrescentou.

Quanto ao motivo do massacre, a policia já afirmou que se poderá tratar de um "crime de ódio", tendo sido encontrado um manifesto anti-migração alegadamente publicado por Crucius. No documento o atirador do massacre de Christchurch, na Nova Zelândia, que fez 51 mortos em duas mesquitas, é elogiado e apresentado com referência. O racismo também terá está por de trás do ataque ao festival do alho em Gilroy, na Califórnia, que fez três mortos e 15 feridos no último fim-de-semana. Horas antes do crime, o atirador, Santino William Legan, de 19 anos, publicou no Instagram comentários racistas, como: "Porquê sobrepopular as cidades e abrir mais espaço para as hordas de mestiços e idiotas brancos de Silicon Valley?". Legan, que morreu minutos depois de abrir fogo com uma arma semelhante a uma AK-47, segundo a polícia, também recomendou online a leitura de um livro considerado defensor da supremacia branca.