Ciclistas já pedalam entre Braga e Roma

A iniciativa oferecerá um prato com a imagem do Santuário do Bom Jesus do Monte ao Papa Francisco

A iniciativa Rumo A Roma - Cycling Adventure, que junta quatro ciclistas, pedala desde Braga até à capital romana, onde, além do mais, o grupo oferecerá um prato de porcelana com a imagem do Santuário do Bom Jesus do Monte, para fazer chegar ao Papa Francisco.

A Associação Desportiva Cycling Adventure tem por missão incentivar o uso da bicicleta e a vida desportiva ativa, assim para isso criando eventos onde se promovem o estilo de vida saudável e de bem-estar físico, utilizando a bicicleta um meio de locomoção dentro e fora da cidade de forma ecológica. Desta vez, percorrem-se 2500 quilómetros, de viagem com cerca de 15 a 16 etapas distribuídas por quatro países (Espanha, França, Itália e Cidade do Vaticano), além do Principado do Mónaco.

A saída de Braga ficou assinala por uma guarda de honra, os Bike Brothers, na sequência de uma preparação logística com cerca de meio ano, incluindo uma subida ao Bom Jesus, agora Património Mundial da Humanidade, com uma “guarda de honra” de outros ciclistas.

O trajeto está a decorrer dentro do previsto.