Cruz Vermelha intensifica atividade no Gerês

A Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa, em Terras de Bouro, está já a intensificar a sua atividade operacional, devido ao afluxo de turistas nesta época do ano e às festividades de São Bento da Porta Aberta (São Bentinho) - o segundo maior santuário português, anualmente com mais de dois milhões e meio de peregrinos, na zona do Gerês.

Em pleno mês de agosto, que é o ponto alto da Romaria de São Bentinho, aquela estrutura da Cruz Vermelha, com um total de cerca de 35 socorristas e cinco viaturas, mantêm no santuário minhoto um veículo de emergência e três socorristas, sendo que no período alto de 10 a 15 de agosto, dispõe ainda de um médico e um enfermeiro em permanência, com o reforço de três socorristas apeados nos períodos de maior afluência.

Segundo revelou o coordenador da Cruz Vermelha de Rio Caldo, Jacob Alves, “a nossa estrutura dispõe de uma grande área de intervenção, até porque somos solicitados para outras zonas periféricas, não só no concelho de Terras de Bouro, como em municípios vizinhos, desde Vieira do Minho (Braga) e até Fafião (Montalegre, distrito de Vila Real).

Para ajudar a custear as suas imensas despesas, a Cruz Vermelha de Rio Caldo começou já este fim de semana com uma tendinha situada junto ao Posto de Turismo de Rio Caldo, onde vende materiais novos oferecidos por particulares e por empresas, como foi o caso da Procabelo, da Impetus e das Malhas Queiroga. Durante os próximos dias, instalará outra tendinha nas imediações do Santuário de São Bentinho.