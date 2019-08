Miguel Correia com boa prova no Rali da Madeira

O jovem piloto Miguel Correia teve uma boa prestação no Rali Vinho da Madeira, com o senão de nos dois últimos troços do percurso ter sofrido um percalço, relacionado com um inesperado problema no motor.

Miguel Correia e o seu navegador, Pedro Alves, regressaram à Ilha da Madeira, desta vez ao volante de um Ford Fiesta da categoria R5, com a habitual assistência da ARC Sport.

Segundo Miguel Correia, “rolámos cada vez mais perto dos melhores pilotos em prova, pelo que a nossa participação no Rali Vinho da Madeira acabou por ser muito positiva, com o nosso andamento a aumentar de troço para troço”.

“Só que já bem perto do final, no penúltimo troço, um aumento da temperatura do motor acabou por ditar uma penalização à chegada, depois de termos realizado a última especial com muita dificuldade”, acrescentou o piloto bracarense, salientando que “se não fossem os dois últimos troços, este rali poderia ter sido até excelente, agradecendo aos meus patrocinadores por mais esta sempre agradável presença na Madeira”.