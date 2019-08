A cantora que integrava a banda Fifth Harmony partilhou um desabafo no Instagram

Aos 22 anos, a cantora, compositora e atriz Camila Cabello é conhecida por ter integrado a banda feminina Fifth Harmony. No entanto, a artista norte-americana de origem cubana, que fez uma audição para o programa The X Factor, em 2012, lançou o seu primeiro EP em outubro de 2013, intitulado 'Better Together', e juntamente com o single 'Miss Movin' On' conseguiu estrear-se na Billboard. Contudo, desta vez, a jovem decidiu opor-se ao estereótipo de perfeição através de uma nota publicada na sua conta oficial do Instagram.

Cabello começou por explicar que não tem acedido às redes sociais com o propósito específico de evitar "coisas" que possam magoar os seus sentimentos, porém, esclareceu que ao pesquisar uma fotografia que ilustrasse o segundo aniversário da sua canção 'Havana', deparou com "várias pessoas" a criticarem o seu corpo enquanto comentavam fotografias suas. Num primeiro momento, a autora de sucessos como 'Crying In The Club' sentiu-se "super insegura" mas rapidamente percebeu que "há más fotografias, há maus ângulos" e que o seu corpo "não é feito de pedra nem apenas de músculo".

"As meninas crescem num mundo retocado onde procuram uma perfeição que não é real" escreveu a jovem, avançando que partilhou este desabafo para que adolescentes como a sua irmã Sofia, de doze anos, "que crescem nas redes sociais", compreendam que as imagens divulgadas nem sempre correspondem à verdade. "Elas veem fotografias que foram modificadas no Photoshop e editadas e pensam que são reais. Os olhos das pessoas habituaram-se a corpos e peles retocados e, subitamente, essa é a norma".

Todavia, a atual namorada de Shawn Mendes, cantor canadiano de origem portuguesa, deixou claro que "o falso está a tornar-se o novo real" e apelou à população feminina que aceitasse que a gordura e a celulite "são normais". No final da publicação, Cabello explicitou que não se deixaria levar pelas "parvoíces" e que esperava que, quem a estivesse a ler, também não o fizesse.