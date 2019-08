"E o duplo queixo quando passa?"

A atriz Jessica Athayde, de 33 anos, foi mãe de Oliver há dois meses. Desde junho, faz questão de partilhar momentos, dúvidas e frustrações relativos à maternidade na sua conta oficial de Instagram, algo que tem gerado uma onda de controvérsia. No sábado passado, Jessica fez questão de divulgar uma fotografia onde se pode observar um plano próximo do seu queixo com a descrição "E o duplo queixo / papo / gordurinha quando passa ? Vá-lá hormonas ou pos parto ja estamos a chegar aos 2 meses. Só peço o meu queixinho de volta o resto pode ficar eu aguento".

Na caixa de comentários, é possível ler comentários com conteúdos distintos. Por exemplo, a artista Inês Herédia escreveu "Nao tas assim" e Diogo Amaral, companheiro de Athayde - que já é pai de Mateus, fruto da sua relação com Vera Kolodzig - avançou "Beautiful mummy Jessy" (Linda mamã).

Algumas seguidoras confortaram a figura pública, deixando mensagens como "Ama o teu filho e CAGA em tudo isso! A gordura passa! Aproveita ser mãe! Beijinho com carinho!" ou "A pessoa mais genuína! Sem filtros! Continuas linda! Mama mais linda!". Contudo, outros seguidores da atriz não tiveram papas na língua e endereçaram críticas àquela que se estreou na série 'Morangos com Açúcar' como foi o caso de uma que explicitou "Que perguntas ridículas que você faz".