Jovem francesa resgatada após queda no Bom Jesus

Uma jovem francesa foi resgatada no Monte do Bom Jesus, pelos Bombeiros Sapadores de Braga, depois de ter caído desamparada, cerca de cinco metros, do muro de um clube e discoteca, a funcionar no Castelo do Bom Jesus, já ao princípio da madrugada desta segunda-feira, estando então inconsciente.

A vítima, de 24 anos, cliente daquele espaço comercial, onde decorria um sunset, caiu do muro, para uma zona de muito difícil acesso, obrigando a uma complexa operação pelos operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, por volta da uma hora da madrugada, na freguesia de Tenões, em frente ao principal acesso ao Santuário do Bom Jesus.

Caso não tivesse sido retirada pelos Bombeiros Sapadores de Braga, a jovem francesa poderia cair, entretanto, a uma ravina, com dezenas de metros de altura, em direção a São Pedro de Este, em Braga.

Após retirada pelos sapadores, a jovem, residente na zona de Braga, foi assistida ainda no local da queda por uma médica e por uma enfermeira da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que acompanharam a vítima, ao Hospital Central de Braga, onde se encontra, mas não correndo perigo de vida, em grande parte pela rapidez de atuação dos sapadores bracarenses, dado que a jovem poderia ter um segundo acidente de queda, uma zona muito mais profunda, estando em princípio de hipotermia quando foi resgatada.

Militares do Posto Territorial da GNR do Sameiro estiveram no local daquela ocorrência, bem como no Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga a registar o caso, que os amigos esta, madrugada, ainda não conseguiam explicar muito bem como aconteceu.