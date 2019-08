Quase 20 concelhos no interior norte, centro e Algarve em risco máximo de incêndio esta segunda-feira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais de uma dezena de concelhos dos distritos de Castelo Branco, Viseu, Portalegre, Santarém, Leiria e Faro estão esta segunda-feira em risco máximo de incêndio.

Os munícipios que apresentam maior risco de incêndio são Tabuaço (Viseu), Abrantes, Sardoal, Mação e Ferreira do Zêzere (Santarém), Nisa e Gavião (Portalegre), Vila de Rei (Castelo Branco), Alvaiázere (Leiria), e Tavira, Castro Marim e Alcoutim (Faro).

Para além disso, o IPMA deixa ainda o aviso que dezenas de concelhos pertencentes aos distritos de Viseu, Faro, Guarda, Bragança e Vila Real têm risco muito elevado de incêndio durante esta segunda-feira. Toda a região do Alentejo, tal como outros concelhos do interior centro e norte do país, estão também com risco elevado.

A mesma fonte prevê uma ligeira descida das temperaturas mínimas, acompanhada de vento moderado, por vezes forte nas zonas altas das regiões Centro e Sul do país durante esta segunda-feira.

As temperaturas máximas irão oscilar entre os 36º em Castelo Branco e os 23º em Sagres e Sines.