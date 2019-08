Seminarista de 18 anos acusa padre de o ter violado quando era menor

A Diocese Bragança-Miranda divulgou o caso no seu site oficial

"Há algum tempo, a Diocese recebeu uma queixa, escrita pela eventual vítima, maior de idade, sobre a possível prática de um abuso sexual por parte de um sacerdote da Diocese, numa altura em que a alegada vítima era ainda menor" pode começar por ler-se num comunicado veiculado pela Diocese Bragança-Miranda no seu site oficial. Em causa está a violação de um seminarista, hoje com 18 anos, então com 17.

As denúncias foram realizadas, por escrito, pela vítima e a diocese acrescenta que foram enviadas “para a Congregação para a Doutrina da Fé, em Roma”, e que “está em contacto com a eventual vítima”, mantendo “um acompanhamento próximo neste momento tão difícil”. Sublinhe-se que "as investidas sexuais terão ocorrido em contexto paroquial", sendo o alegado abusador o padre José Belmiro Lino Rodrigues, de 50 anos.

No texto partilhado, é possível concluir que "à eventual vítima foi lembrada a importância de fazer queixa junto das autoridades policiais e judiciais pertinentes" e "a Diocese manifesta desde já a disposição de colaborar maximamente com as autoridades". O jornal Correio da Manhã adiantou que o padre, que tinha a seu cargo 19 paróquias, foi afastado das funções que desempenhava e ouvido pela Polícia Judiciária.

Sublinhe-se que o ofendido "manifestou o desejo de não ser identificado" e ainda "não é possível neste momento entrar em maior detalhe". É de realçar que a Diocese mostra-se "apreensiva" na medida em que a suposta "conduta" é "tão contrária ao serviço do Evangelho". No final do comunicado, a unidade territorial explicou que tem o "propósito firme de estar ao lado do Papa Francisco na luta decidida para afastar este mal" e apela, a quem tenha informações "sobre este tipo de informações", que contacte o Padre José Manuel Bento Soares, Presidente da Comissão Diocesana para a Proteção de Menores e de Pessoas Vulneráveis.