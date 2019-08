Instagram e Whatsapp vão mudar de nome

O Instagram e o Whatsapp vão ter pequenas alterações nos nomes. Agora, as aplicações controladas por Mark Zuckerberg vão passar a chamar-se “Instagram from Facebook” e “WhatsApp from Facebook”.

A informação é avançada pelo site The Information e confirmada pela Business Insider.

Estas novas designações vão aparecer no interior das aplicações, na Play Store dos Androids e na App Store dos Iphones.

Fonte oficial do Facebook explicou que esta mudança tem como objetivo “tornar mais claro” que estas aplicações pertencem ao grupo do Facebook.

Esta notícia surge numa altura em que se fala na fusão dos chats destas três aplicações. Assim, esta nova estratégia é vista como uma forma de mostrar já uma aproximação entre as três apps.