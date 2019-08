Vídeo mostra atirador a ser abatido pela polícia

Pelo menos nove pessoas foram mortas e 27 ficaram feridas num tiroteio em Dayton, no Ohio, na madrugada de domingo. Segundo as autoridades, o responsável terá sido Connor Betts, um estudante de psicologia de 24 anos. Betts estava mascarado e equipado com um colete à prova de bala, tendo aberto fogo com uma espingarda de calibre .223. Seria abatido pelas autoridades “em menos de um minuto”, à porta do bar Ned Peppers, em East 5th Street - uma zona popular pela sua vida noturna. Entre as vítimas de Betts estava a sua própria irmã, Megan, de 22 anos, com quem vivia.